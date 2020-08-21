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Galatasaray basketbol takımında 1 personelin korona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray basketbol takımında 1 personelin korona virüs testi pozitif çıktı
Galatasaray basketbol takımında 1 personelin korona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, erkek basketbol takımına yapılan korona virüs testlerinde idari ekibinden bir personelin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (20 Ağustos Perşembe) yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası idari ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

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