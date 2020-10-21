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Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma yaptı.

Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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