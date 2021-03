Galatasaray, Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" denildi.

Belhanda, TT Stadyumu'nda Sivasspor ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamada saha zemininden şikayet ederken, sarı-kırmızılı yönetime eleştirilerde bulunmuştu.



İşte Belhanda'nın Galatasaray kariyeri!

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılılar ile 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, Galatasaray ile 2 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Belhanda 2-2 beraberlikle sona eren TT Stadyumu'ndaki maçın ardından zeminle ilgili olarak yönetimi hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu. Galatasaray'dan bugün yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin, kulübün imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği ve hakarete varan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiği duyuruldu.

3 kupa sevinci yaşadı

Belhanda, 2017 yaz transfer döneminde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında transfer edildi. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 4 sezonda toplam 131 resmi karşılaşmaya çıktı ve 22 kez fileleri havalandırdı. Faslı oyuncu burada 2 Süper Lig, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray ile bu sezon 22 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi elemesi ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde 33 sarı, 4 de kırmızı kart gördü.

100 maç barajını geçti

Younes Belhanda, geçtiğimiz sezon ligin 31. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesiyle Galatasaray'da 100. maçına çıkmıştı. Belhanda ayrıca mevcut kadroda bulunan Fernando Muslera, Ryan Donk, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ile birlikte 100 maç barajına ulaşan oyuncular arasındaydı.

En fazla oynadığı ikinci takım

Belhanda'nın kariyerinde Montpellier'den sonra en fazla forma giydiği takım Galatasaray oldu. Faslı futbolcu, Montpellier ile 144 resmi karşılaşmada görev alırken, sarı-kırmızılılarda 131, Dinamo Kiev'de 87, Nice'de 36 ve Schalke 04'te 17 müsabakada sahadaydı.

Belhanda'nın sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecekti.

Galatasaray, Belhanda'nın o açıklamalarını yayınladı!

Galatasaray, Faslı futbolcu Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarının noter onaylı yeminli tercümesini yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklamasının ardından, Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa sahanın zemini üzerinden yönetimi hedef alan açıklamalarının noter onaylı yeminli tercümesini yayımladı.

İşte Belhanda'nın o açıklamaları:

Muhabir: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına?

Belhanda: “Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasarayız. Normal olarak Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz. Ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil.”

