Galatasaray Beşiktaş Canlı İzle | GS BJK ilk 11'ler | Galatasaray Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 26. haftası dev derbiye sahne oluyor. Son haftalarda form grafikleri gittikçe yukarı çıkan iki takım olan Galatasaray ve Beşiktaş Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak olup mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen görev yapacak.

Galatasaray Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

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Galatasaray'ın seyircisiz derbide hedefi galibiyet

Süper Lig'de son 9 maçta rakiplerine yenilmeyen Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 25 haftada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla averajla üçüncü sırada bulunuyor.

9 maçtır mağlup olmuyor

Ligde son dönemde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, bunu skora da yansıttı. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı 9 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Evinde 7 maçtır yenilmiyor

Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Cimbom, oynadığı 7 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

İkinci kez seyircisiz oynanacak

Korona virüs salgını tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmıştı. Söz konusu mücadeleyi Galatasaray, Hakan Balta ve Shabani Nonda'nın golleri ile 2-1 kazanmıştı.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Falcao formda

Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, son haftalarda maçları boş geçmiyor. Yıldız golcü son oynadığı 3 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 13 maçta görev aldı ve 9 gol attı. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligde takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 25 haftada sadece 20 gol yedi. Bu istatistikte Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı büyük. Başarılı eldiven, müsabakalarda yaptığı kritik kurtarışlarıyla takımına güven veriyor.

Sergen Yalçın, Terim'e karşı ilk peşinde

Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'e karşı galibiyeti olmayan Sergen Yalçın, yarın oynanacak olan derbide kazanarak eski hocasına karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk peşinde olacak. Teknik direktörlük kariyeri boyunca, hem Galatasaray'da hem de A Milli Takım'da hocası olan Fatih Terim'e karşı 3 kez sahaya çıkan yalçın, bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu 3 maçta da farklı takımlarla Terim'e rakip olan Yalçın, eski hocasıyla karşılaşacağı 4. maçında da farklı bir takımın başında sahaya çıkacak. Fatih Terim'e karşı ilk olarak 11 Mart 2018 tarihinde Konyaspor'un başında sahaya çıkan Yalçın, deplasmandaki karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında olan Sergen Yalçın, iç sahadaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle maçı tamamlamıştı. Bu sezonun ilk yarısında ise Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, 90 dakikadan yine 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fatih Terim'e karşı 3 kez sahaya çıkan Sergen Yalçın'ın takımları, bu maçların hepsinde gol bulurken, kalesinde de gol gördü. Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Terim'e karşı 4. kez mücadele edecek olan genç çalıştırıcı, sahadan 3 puanla ayrılarak eski hocasına karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu antrenmanla birlikte sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Derbi hakemi Bitigen'in karnesi

Derbiyi yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen'in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.

Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek. Kayseri Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez Galatasaray maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:

Galatasaray-Antalyaspor 5-0

Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0

Denizlispor-Galatasaray 2-0

Galatasaray-Akhisarspor 2-1

Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1

Antalyaspor-Galatasaray 1-1

Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez Beşiktaş maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:

M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0

Bucaspor-Beşiktaş 0-2