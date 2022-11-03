Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başlayan başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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