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Galatasaray Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek!

Galatasaray Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek!
Galatasaray Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahada olacak hakemler açıklanırken, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. 

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

3 Mayıs Cuma
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

04 Mayıs Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

05 Mayıs Pazar
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

06 Mayıs Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus  

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