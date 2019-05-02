Galatasaray Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahada olacak hakemler açıklanırken, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

3 Mayıs Cuma

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

04 Mayıs Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

05 Mayıs Pazar

16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

06 Mayıs Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus