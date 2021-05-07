Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de tümü 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu. Şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 40. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

20.30 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 A.Hatayspor - Denizlispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.30 Göztepe - İH Konyaspor: Arda Kardeşler

20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen