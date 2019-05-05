Galatasaray Beşiktaş Maç Anlatımı

GALATASARAY:1 BEŞİKTAŞ:0

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Derbide ilk yarı sona erdi.

Pozisyon 45' Beşiktaş'ta Ljajic çalımlarla ceza alanı içine sokuldu. Çaprazdan vuruşunu yaptı. Muslera üzerine gelen topu kontrol etti.

Sarı Kart 45' Beşiktaş'ta bir sarı kartta Ljajic'e çıktı.

44' Galatasaray, Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti!

38' Beşiktaş'ta bir sarı kartta Vida'ya çıktı. Sarı Kart - Domagoj Vida

Sarı Kart 37' Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart gördü.

34' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sol çaprazdan kaleye sokulan Onyekuru, Vida'yı çalımladı, kaleyi karşısına aldı. Son anda araya giren Gökhan Gönül, Onyekuru'ya gol şansı tanımadı.

25' Beşiktaş atağaında Burak Yılmaz ceza alanı içine hareketlenen Lens'e pasını verdi. Galatasaray savunmasında Marcao'dan kritik bir müdahale geldi.

20' Beşiktaş'ta Jeremain Lens maçın ilk sarı kartını gördü.

12' Muslera'dan topu alan Fernando ceza alanı içinde pas vermek isterken dengesini kaybetti. Top bir anda baskı yapan Atiba'nın önünde kaldı ancak kalesini boşaltan Muslera topu alarak mutlak bir golü önledi.

6' Mariano'nun ara pasında Diagne ceza alanı içine hareketlendi. Karius, kalesini boşalttı ve Diagne'den önce topa sahip oldu.

2' Galatasaray'da serbest vuruşu Belhanda kullandı. Faslı oyuncunun ceza alanı içine dolduruğu top Marcao'nun önünde kaldı. Marcao'nun vuruşunda Atiba'ya çarpan top kornere çıktı.

Maç Başladı 1' Derbiye Beşiktaş başladı.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne

Beşiktaş'ın derbi 11'i: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner - Atiba, Necip - Lens, Dorukhan, Ljajic - Burak Yılmaz