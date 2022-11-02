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Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da 1'er galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

 

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