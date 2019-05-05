Galatasaray Beşiktaş Şifresiz Canlı İzle Az TV İdman TV !

Galatasaray Beşiktaş şifresiz canlı izle AZ TV İDMAN TV Justin Tv Taraftarium maçı veriyor mu? Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 345. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 121'e 110 üstünlüğü bulunuyor.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, bugün saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Ligde şampiyonluk yarışında bulunan iki takım için önemli olan mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-kırmızılılar 60 puanla ikinci sırada yer alırken, siyah-beyazlılar ise 59 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

345. randevu

Galatasaray ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 344 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 121 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 110 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 482 golüne Beşiktaş 452 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 121 kez karşılaştı.. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 44, siyah-beyazlılar ise 35 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 148 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 128 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında 9 lig, 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında siyah-beyazlılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Son 10 maçta alınan ise sonuçlar şöyle:

04.01.2015 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Lig)

24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

Galatasaray Beşiktaş maçı nasıl canlı izlenir?





Galatasaray Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.Mücadale AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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Burak Yılmaz 3. kez dalya





Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig'deki 300. maçına çıkacak. Bugüne kadar 299 Süper Lig maçında forma giyen yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 175 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı ve bugüne kadar siyah-beyazlı forma altında çıktığı 12 maçta attığı 11 golle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışına sokan isimlerin başında gelen Burak Yılmaz, Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig'deki 300. maçına çıkmış olacak. Galatasaray karşısında Şenol Güneş'in en güvendiği isim olan Burak Yılmaz, eski takımına karşı siyah-beyazlı ekibin en önemli gol ayağı durumunda.

175 gol attı

Süper Lig'de Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Burak Yılmaz, bugüne kadar 299 lig maçına çıkarken tam 175 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş forması altında 51 maça çıkıp 17 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz, en golcü dönemini ise Trabzonspor forması altında gösterdi. Bordo-mavili ekiple 107 kez lig maçına çıkan Burak yılmaz, bu karşılaşmalarda 83 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

Burak, Galatasaray formasıyla da 105 lig maçında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı forma altında 65 gol atan yıldız oyuncu, 20 de asist yapmıştı. Burak Yılmaz'ın en verimsiz dönemi ise Fenerbahçe'de oynadığı zaman oldu. Sarı-lacivertli ekiple 6 kez sahaya çıkan Burak, gol atamazken asist de yapamadı. Eskişehirspor'da 14 maçta 1 gol ve 5 asist yapan yıldız oyuncu, Manisaspor ile de çıktığı 16 karşılaşmada 9 gol atıp 1 de asist yaptı. Bugüne kadar 6 farklı takımla 299 Süper Lig maçında 175 gol atan Burak Yılmaz, 37 de asist yaptı ve toplam 23 bin 256 dakika sahada kaldı.

Güneş'li Beşiktaş, Galatasaray'a 1 kez kaybetti

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibiyle oynadığı 8 maçta yalnızca 1 kez kaybetti. Siyah-beyazlılar 5 maçtan galip ayrılırken 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de zirvenin kaderini yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'ın, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ezeli rakibi karşısında üstünlüğü bulunuyor. 2015-2016 sezonunda Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından 4 sezonda Galatasaray ile 8 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçlarda rakibine yalnızca 1 kez mağlup oldu. 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 2 kez ise rakibiyle yenişemedi.

2015-2016 sezonunun ilk haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Beşiktaş, Sneijder'in golüyle geriye düşmesine karşın Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleden de Beşiktaş, Mario Gomez'in golüyle 1-0 kazanmıştı. İki ekibin sezon sonunda karşı karşıya geldiği Süper Kupa mücadelesinde ise normal süre 0-0, uzatmalar 1-1 sonuçlanmıştı. Galatasaray bu maçta penaltılarla kupaya uzanmıştı.

Tek yenilgisi Fatih Terim'e

Mustafa Denizli ve Riekerink'in ekiplerini mağlup eden Şenol Güneş, bir sonraki sezonda ise ilk maçında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda oynanan mücadeleden Talisca'nın frikik golüyle 1-0 galip ayrılmıştı. Galatasaray'da ilk maçta takımın başında Riekerink, ikinci maçta ise Tudor vardı. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ilk maçında da Igor Tudor'un çalıştırdığı Galatasaray'ı, Vodafone Park'ta 3-0 mağlup etmişti. Beşiktaş'ın gollerini Cenk Tosun, Tosic ve Negredo atmıştı.

Sezonun ikinci yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta ise kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a ilk kez mağlup olurken, sarı-kırmızılı ekibin başında ise bu kez Fatih Terim vardı. İki ekip arasında oynanan son maçta ise gülen taraf yine Beşiktaş oldu.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Son 4 sezonda Galatasaray'ın başında 4 farklı teknik adam, Beşiktaş'a karşı mücadelede ederken, bu isimlerden yalnızca Fatih Terim galibiyet sevinci yaşayabildi.



