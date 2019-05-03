Galatasaray, Beşiktaş'ı 9. kez Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. İki takım bu statta ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve bu müsabakadan sarı-kırmızılılar, 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Türk Tekekom'da geçen sezon oynanan son maçı ise Cimbom 2-0 kazanmıştı

9. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 8 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 5 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında Galatasaray'ın evindeki 1 mücadele berabere sona erdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2017/2018 29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

Oğuzhan Ort