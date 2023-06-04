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Galatasaray bu sene oynadığı 4 derbinin 3'ünden galibiyetle ayrıldı

Galatasaray bu sene oynadığı 4 derbinin 3'ünden galibiyetle ayrıldı
Galatasaray bu sene oynadığı 4 derbinin 3'ünden galibiyetle ayrıldı

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbinin 3’ünden galip ayrıldı.


Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sezon derbilerde iyi performans sergileyen sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti. Aslan sarı-lacivertlileri sahasında 1-0 ve deplasmanda 3-0, siyah-beyazlıları da evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı. Cimbom sadece deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 kaybetti.

Oğuzhan Ort
 

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