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Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı

Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı
Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan bu maçla birlikte bu sezonki Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini tamamladı. Cimbom iki ezeli rakibi ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy'de de 2-0'lık skorlarla yenildi. Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.

Oğuzhan Ort

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