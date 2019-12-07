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Galatasaray bu sezon 4. kez penaltıdan gol buldu

Galatasaray bu sezon 4. kez penaltıdan gol buldu
Galatasaray bu sezon 4. kez penaltıdan gol buldu

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 5 penaltı kazanırken, bunların 4’ünde golü buldu. Atılan 4 golün 2’sini Younes Belhanda kaydetti.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, müsabakanın 19. dakikasında Mariano Filho'nun pasında ceza sahasında içinde topun Fabrice N'Sakala'nın eline çarpmasından dolayı penaltı kazandı. Maçın 20. dakikasında topun başında geçen Faslı futbolcu Younes Belhanda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte bu sezon 5. kez penaltı noktasına gitti. Sarı-kırmızılılar bu 5 penaltından 4'ünde golü buldu. Aslan, Denizlispor maçında kaçırırken (Selçuk İnan), Kayserispor (Belhanda), Sivasspor (Florin Andone), Çaykur Rizespor (Ryan Babel) ve Alanyaspor (Belhanda) karşılaşmalarında penaltıyı gole çevirdi.

Galatasaray bu sezon ligde 15 kez fileleri havalandırdı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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