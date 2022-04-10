Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı. Cimbom, deplasmanda son olarak Göztepe'yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı.

Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe'yi yendi.

Oğuzhan Ort

İLGİLİ HABER Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı