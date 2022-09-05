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Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı

Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasıyla Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Nef Stadyumu’nda ilk kez kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce evinde oynadığı Giresunspor'a kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar daha sonra Bafetimbi Gomis'in golü ile devreye 1-1 eşitlikle girdi. İlk yarının sonlarına doğru Abdülkerim Bardakcı ile 10 kişi kalan Aslan, ikinci yarıda Gomis ile bir penaltıdan da yararlanamadı. Cimbom, mücadelenin 90+1. dakikasında Stelios Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon evinde daha önce Giresunspor ile karşılaşan ve 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray böylece Nef Stadyumu'nda oynadığı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Oğuzhan Ort
 

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