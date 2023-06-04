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Galatasaray bu sezon iki Fenerbahçe derbisini de kazandı

Galatasaray bu sezon iki Fenerbahçe derbisini de kazandı
Galatasaray bu sezon iki Fenerbahçe derbisini de kazandı

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazandı. Sarı-kırmızılılar 1990-1991 sezonundan sonra iki maçta sarı-lacivertlileri yenmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar derbiden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki derbiyi de 3-0 kazanan Galatasaray, bu sezon iki maçta da sarı-lacivertlileri mağlup etmiş oldu.
Bu iki derbide Galatasaray rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde gol görmedi.
Galatasaray daha önce 1990-1991 sezonunda Fenerbahçe iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.

Oğuzhan Ort
 

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