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Galatasaray bu sezon ikinci kez 7 gol attı

Galatasaray bu sezon ikinci kez 7 gol attı
Galatasaray bu sezon ikinci kez 7 gol attı

Galatasaray, 7-0’lık Başakşehir maçıyla birlikte bu sezon 2. kez 7 gol attı. Sarı-kırmızılılar daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastomuspor'u 7-0 yenmişti

.Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla bu sezon ligdeki en farklı galibiyetini elde etti. Aslan daha önce Kasımpaşa deplasmanında 3 gol kaydetmişti. Ligde 2-0'lık galibiyetler de alan Cimbom, ligde ilk kez 2'den fazla farkla galip geldi.
Galatasaray ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla yenmişti.

Oğuzhan Ort
 

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