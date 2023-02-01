Galatasaray bu sezon İstanbul takımlarına yenilmedi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde bu sezon İstanbul takımlarıyla 8. maçına çıktı. Aslan oynadığı 8 müsabakadan da sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Galatasaray, Ümraniyespor'u 3-2 ve 1-0, Fenerbahçe'yi 3-0, Beşiktaş'ı 2-1, Başakşehir'i 7-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Kasımpaşa'yı 3-2 ve İstanbulspor'u da 2-1'lik skorlarla yendi.

Oğuzhan Ort

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