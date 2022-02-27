Galatasaray - Çaykur Rizespor Maç Anlatımı

GALATASARAY 1-1 Ç.RİZESPOR

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

2' GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Mostafa'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Emre'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

5' RİZESPOR KALESİNDE ENTRESAN POZİSYON! Mostafa sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Bir anda kaleye yönelen topu kaleci çizgiden çıkardı. Savunma topu uzaklaştırdı.

8' GOL! Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Gedson, doğrudan kaleyi düşündü. Gedson'un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Gedson Fernandes

9' Omar'a faul yapan Ponck sarı kart gördü.Sarı Kart - Ponck

10' GALATASARAY BERABERLİĞE YAKLAŞTI! Cicaldau'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık, topu sona anda kornere çeldi.

13' Boldrin sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunma topu uzaklaştırdı.

17' Berkan, topu sol kanattan ceza sahasına kesti. Holmen'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

24' Emre'nin ceza sahasında Ponck'a yaptığı müdahale sonucu hakem serbest vuruşu işaret etti. Karara itiraz eden Emre sarı kart gördü.Sarı Kart - Emre Kilinc

28' RİZESPOR KALESİNDE TEHLİKE! Van Aanholt'un sol kanattan ortasında top ön direkte bekleyen Kerem'e ulaşmadan Gedson'un müdahalesiyle kornere çıktı.

30' KEREM GOLE YAKLAŞTI! Kerem sol çaprazdan şansını denedi. Top, kalecinin müdahalesiyle direğin hemen dibinden kornere çıktı.

36' Fabricio sağ kanattan içeri ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top ters taraftan taca çıktı.

37' Mostafa Mohamed, kaleci Tarık'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Mostafa Mohamed

40' GOL! Van Aanholt, Galatasaray'a beraberliği getiren golü attı. Berkan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un gelişine vuruşunda top uzak kale direğinden ağlara gitti.

Sarı Kart

44' MOSTAFA AZ FARKLA KAÇIRDI! Kerem'in sol çaprazdan ortasında Mostafa'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45'İlk yarı sona erdi

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İLK 11'LER

GALATASARAY: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre, Cicaldau, Kerem, Mohamed.

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo.