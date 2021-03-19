Galatasaray Çaykur Rizespor Maç Anlatımı

GALATASARAY 2-2 ÇAYKUR RİZESPOR
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
2' Çaykur Rizespor öne geçti. Savunmada kullanılan taçta araya giren Samudio, kaleci Muslera'nın üstünden topu ağlara gönderdi.Gol - Braian Samudio
5' Galatasaray etkili geldi. Ceza yayında topla buluşan Muhammed'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
14' Sağ kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Yedlin'in sert şutunda top kaleci Gökhan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.Gol - DeAndre Yedlin
27' Rizespor etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortada SAmudio topu kafayla ceza sahasına indirdi. Boldrin'in vuruşunda top üstten dışarı gitti.
31' Galatasaray öne geçti. Kaleyi karşıdan Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Emre Akbaba
37' Ceza yayından kazanılan frikikte Falcao'nun vuruşunda kaleci Gökhan topu son anda kornere çeldi.
35' Çaykur Rizespor'da Selim Ay, Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
41' Savunmada Marcao'dan kaptığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Fernando Boldrin
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KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao
Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Baiano, Boldrin, İsmail, Selim, Samudio, Skoda, Sabo, Moroziuk, Dokovic