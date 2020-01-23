Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray - Çaykur Rizespor canlı izle... Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray - Rizespor maçı nasıl canlı izlenir?





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İLK MAÇ 1-1 BİTTİ

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

GALATASARAY - RİZESPOR: NASIL YÜKSELDİLER?

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Okan

Şener

Donk

Marcao

Saracchi

Seri

Lemina

Feghouli

Emre

Ömer

Falcao

RİZESPOR

Gökhan

Moroziuk

Talbi

Ivanildo

Melnjak

Vetrih

Oğuz Kağan

Garmash

Boldrin

Oğulcan

Boriachuk