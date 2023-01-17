Galatasaray çeyrek finalde

2. dakikada Emin Bayram'ın hatalı pasını kapan Lusamba, topu Eduardo'ya verdi. Kaleci Okan'ın elinden kaçırdığı topu kapan Eduardo'nun şutu auta çıktı.
4. dakikada Galatasaray savunmasından topu çalan Lusamba, topu Eduardo'ya aktardı. Eduardo'nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten döndü.
13. dakikada Eduardo'nun savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Efecan'ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Galatasaray'ın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahası içine orta açtı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Nelsson fileleri havalandırdı: 0-1
38. dakikada Berkan Kutlu Alanyaspor savunmasından kaptığı topu Mertens'e aktardı. Ceza sahasına doğru yönelen Mertens'in uzak mesafeden şutu filelerle buluştu: 0-2
49. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın pasıyla Eduardo topu gerisindeki Umut Güneş'e verdi. Ceza sahası dışından Umut Güneş'in sert şutu az farkla auta gitti.
67. dakikada Balkovec'in sağ kanata doğru uzun pasıyla Candeias buluştu. Candeias'ın pasıyla buluşan Cavaleiro meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
79. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunu kaleci Runarsson taça çeldi.
81. dakikada Candeias'ın ortasında Ahmed Hassan'ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.
89. dakikada Lusamba'nın ceza sahası içine açtığı ortada savunmadan seken topa Oğuz Aydın vole ile vururken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
90+10. dakikada Van Aanhlot'un ceza sahası içine pasını Balkovec kornere çeldi.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek
Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Fer dk. 46), Furkan Bayır, Balkovec, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu (Ahmed Hassan dk. 76), Zinedine Ferhat (Candeias dk. 60), Efecan Karaca (Cavaleiro dk. 60), Eduardo (Oğuz Aydın dk. 60)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, , Doumbia
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsonn, Emin Bayram, Emre Taşdemir (Abdülkerim Bardakcı dk. 86 ?), Midtsjö (Van Aanholt dk. 86 ?), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mertensx (Torreira dk. 73), Rashica (Barış Alper Yılmaz dk. 73), Gomis (Icardi dk. 64)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Özgür Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Nelsson (dk. 16), Mertens (dk. 38) (Galatasaray) Cavaleiro (dk. 67) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Eduardo (Alanyaspor), Dubois, Okan Kocuk (Galatasaray)
Fadıl Kösedağ
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