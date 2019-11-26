Galatasaray Club Brugge Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV

Galatasaray Club Brugge şifresiz canlı izle AZ TV İDMAN TV Justin Tv Netspor maçı canlı olarak veriyor mu? Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar Avrupa kupalarında 7 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 3 defa da berabere kaldı. Bu mücadelelerde Cimbom, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 16 gole de engel olamadı. Karşılaşmaya ilişikin bilgiler işte burada yer alıyor...

Philippe Clement: “Diagne hata yaptı ve verdiğim cezayı çekiyor”

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Club Brugge'da Teknik Direktör Philippe Clement basın toplantısında konuştu. Kadroya dahil etmediği golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin hata yaptığını ve cezasını çektiğini söyleyen Clement, yarın da sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray'a konuk olacak olan Club Brugge'da Teknik Direktör Philippe Clement, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak Galatasaray'dan kiralık olarak aldıkları ve bu maç öncesinde kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili konuşan Clement, Diagne'nin Brugge'daki geleceğiyle ilgili olarak “Şu anda Brugge'ün futbolcusu ve bu sebeple, Diagne'yle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Birkaç günde her şey değişebilir.

Şu anda başka bir ekiple buradayım ve bu maçı düşünmek istiyorum. Şu anda burada bulunan oyuncuların daha ön planda olmasını istiyorum. Diagne bir hata yaptı ve benim verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve tekrar aramıza dönecektir” ifadelerini kullandı.

“Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Galatasaray'ın oyun formatının kendilerini ilgilendirmediğini de söyleyen Clement, “Galatasaray'ın yarın nasıl oynayacağı bizim için çok da önemli değil. Biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Paris SG ve Real Madrid maçlarında zorladıklarını gördük. Biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik ve elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle Galatasaray'ın nasıl bir oyun oynayacağı çok da önemli değil. Olumsuzluklara odaklanmıyorum. Biz oyunumuzu oynayacağız. Nelerin sorun olabileceğini düşünmektense, kazanmak için ne yapabileceğimize odaklanıyoruz. Yarın sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız” açıklamasını yaptı.

“Sıralamaya değil, yarınki maça odaklandım”

Kaptan Vormer'in takımla birlikte geldiğini ancak oynamayacağını ifade eden Clement, “Kaptanımız bizimle birlikte geldi ama bu maçta bizimle olmayacak. Bizim adımıza dezavantaj. Rica ettiğim için geldi. Oynamayacak olması da bizim adına olumsuz bir durum. Bütün maçlarda kazanmak için, kendimizi ödüllendirmek için çabalıyoruz ama bazen bazı maçlarda istediğiniz başarıya ulaşamıyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda oynanan Beşiktaş maçında bu sezon bazı maçlarda bunu yapabileceğimizi gösterdik. Yine elimizden geleni yapıp en iyisini çıkarmaya çalışacağız.

Geleceği göremiyorsunuz tabii ki ama elimizden geleni yapacağız. İkincilik ya da üçüncülük üzerine çok fazla durmadım. Yapabileceğimizin en iyisi için uğraşıyorum. Paris SG ve Real Madrid maçlarında gördük ki, iyi oynayabiliyoruz. Dediğim gibi sıralamaya değil, oynayacağımız maça odaklandım” diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Club Brugge nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Club Brugge maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadlele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise bu akşam canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Fatih Terim: “Ben buradayım ve ne gerekiyorsa yaparım”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın kötü gidişatına ilişkin olarak, "Camiam hiç merak etmesin, ben buradayım, ne gerekiyorsa yaparım" dedi. Terim ayrıca sakatlar kervanına Babel'in de eklendiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, basın toplantısında soruları yanıtladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, özellikle sakatlıklar konusunda, futbol hayatında çok fazla karşılaşmadığı bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Listeye yazmadıkları Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Martin Linnes gibi isimlerin yanı sıra Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel'in sakat, Nzonzi ve Yunus Akgün'ün de cezalı olduğunu söyleyen Terim, “Altyapıdan Kağan ve Emin'i almıştık, bugün belki 1 oyuncu daha alacağız” diye konuştu.

“Babel ve Belhanda'nın fedakarlıkları unutulmasın”

Taraftarların tepki gösterdiği Babel'le ilgili olarak konuşmak istediğini söyleyen Terim, “Taraftarımız bilmeli ki, onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz buraya, bu başarılara onlarla birlikte ulaştık. Onlar olmazsa, tadı da olmaz tuzu da. Buraya gelen takımların, Galatasaray'dan önce ‘Cehennem' deme sebepleri, taraftarların yaptığı icraatlardır. Maçta Babel'in yuhalanması benim burada bazı şeyler söylememi gerektirdi. Belhanda'dan başlayalım. Oyuncuları kazanacak olan bizden önce taraftarımızdır. Bazı seyircilerimizin yaptığı yanlışı taraftarımız onarabilir. Belhanda'nın yaptığı reaksiyon yanlış. Bunu tasvip etmem mümkün değil. Ancak bundan biraz önce çenesi kırılıp, 2-3 ay dışarıda kalması beklenirken 15 günde sahaya çıkan birinden bahsediyoruz. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama fedakarlıkları da unutmamak lazım. Böyle baktığımızda taraftarımızın küçük küçük gruplar halindeki seyirciler de olsa, bunu anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Hepimiz zaman zaman bu tepkiyi gösteriyoruz. Kızıyoruz, üzülüyoruz ama işin en önemli kısmı taraftar. Belhanda'nın yaptığı da yanlış, adres de yanlış. Babel'e gelirsek, kendisi milli maçtan dizi çok şiş olarak dönmüştür.

Bir yandan dizini iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben kendisiyle konuştum ve sonra maça çıktı. Ben Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim. Fedakarlık yaptı. Bizim de fedakarlığa ihtiyacımız var. Bunu da her zaman taraftar yapmıştır. Ben bu fedakarlığı da taraftarımızdan bekliyorum. Bizi olur olmaz zamanda sahip çıkan onlar, olmaz denilen zamanda arkamızda duran onlar. Oyuncuların da onlar tarafından gösterilecek fedakarlığa ihtiyacı var. Herkesin karnesi de bizim tarafımızdan tutuluyor, merak etmesinler.

Beni en iyi anlayacak olan da onlar. Babel'i söyleyince hayret içinde kaldınız. Antrenmana da çıkamayacak. ‘Oynayamam' demiş. Muhakkak ki sosyal medya, yazılı basın gibi şeyler olacaktır ama bana ve bize en büyük desteği taraftarlar sağlayacaktır. Babel ve Belhanda ile ilgili böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Şu anda 13 kişiyiz. Bu 13 kişiye Babel'i de katmıştık. Yarına kadar bir şey olur mu bakacağız ama sanmıyorum. Sonuç olarak 11 kişi çıkacağız ama hangi 11'le çıkacağız” diye konuştu.