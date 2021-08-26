Galatasaray coşkulu oyunuyla gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak organizasyonla belli olacak.

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Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Randers karşısında 2 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Hatayspor mücadelesinin 11'ine göre Randers karşısında 2 değişiklik yaptı. Terim, bir önceki takımlarında Avrupa kupası karşılaşmasına çıktıkları için UEFA'ya verdikleri listede yer alamayan Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau'nun yerine Alpaslan Öztürk ile Ryan Babel'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

İsmail Çipe, Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Işık Kaan Arslan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün bekledi.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları devam ettiği için mücadeleyi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu statta kendilerine ayrılan yaklaşık 7 binlik bölümü doldurdu. Maç öncesinde taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarını mücadeleye hazırladı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Kehinde'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Egho'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

13. dakikada Kopplin'in sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Egho'nun vuruşu direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada sağ kanatta topu alan Boey'in ceza sahası içine yerden verdiği pası alan Kerem'in şutunda top kaleci Carlgren'de kaldı.

32. dakikada ceza sahası dışında topu alan Boey'in yerden şutunu kaleci Carlgren tek hamlede kontrol etti.

32. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içine giren Diagne'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

42. dakikada Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.

45'ilk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı.

48. dakikada Babel'in pasında sol tarafta topu alan Aanholt'un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

49. dakikada Feghouli'nin savunma arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunu kaleci Carlgren oyun alanı içine çeldi. Daha sonra gelişen atakta bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top direkten oyun alanı içine döndü.

56. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topu alan Berkan'ın yerden şutunu kaleci Carlgren oyun alanı içine çeldi. Dönen topa hamle yapan Alpaslan'ın vuruşunda savunma topu çizgiden kornere çıkardı.

59. dakikada sağ tarafta topu alan Barış Alper'in yerden vuruşunda Randers savunması uzaklaştırmaya çalışırken Piesinger'in vuruşunda top Lauenborg'a çarparak filelerle buluştu. 2-1

90+3. dakikada orta sahadan Barış Alper Yılmaz'ın pasında defansın arkasında sarkan Mustafa Muhammed'in sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Carlgren meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Patrick van Aanholt, Taylan (Aytaç dk. 80 ?), Feghouli (Emre Akbaba dk. 88 ?), Berkan, Kerem (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Babel (Emre Kılınç dk. 73), Diagne (Mustafa Muhammed dk. 88 ?)

Yedekler: İsmail, Berk, Yedlin, Işık Kaan, Ömer, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin (Oliver Kristensen dk. 63), Johnsenn, Lauenborg, Tibbling (Ankersen dk. 63), Kehinde (Filip Kristensen dk. 83 ?), Hammershoy-Mistrati (Klysner, dk. 63) Egho (Kamara dk. 70)

Yedekler: Dakir, Jensen, Lauridsen, Enggard, Salou, Brock-Madsen, Leth

Teknik Direktör: Thomas Thomasberg

Goller: Egho (dk. 11) (Randers), Aanholt (dk. 48), Lauenborg (dk. 59 k.k.) (dk. 48) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Patrick van Aanholt, Alpaslan, Luyindama, Muslera (Galatasaray), Egho, Johnsen, Kamara, Filip Kristensen, Piesinger (Randers)

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