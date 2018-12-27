Galatasaray defansından 12 gole katkı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray; rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılıların attığı bu 30 golde defansın katkısı da büyük oldu. Atılan 30 golün 5'inde defansın imzası bulunurken, savunmadaki isimler 7 golde de asist yaptı.

Defanstan hücuma en büyük katkıyı ise milli futbolcu Serdar Aziz verdi. Serdar 2 kez gol sevinci yaşarken, 1 de gol pası verdi. Ozan Kabak ile Ahmet Çalık ise hücumda istatistik üretemedi. Galatasaray defansının ilk yarıda hücuma verdiği katkılar şöyle:

Oğuzhan Ort