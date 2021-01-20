Galatasaray - Denizlispor Canlı Anlatım

GALATASARAY 3-0 DENİZLİSPOR
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45' Renep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top kendi ceza sahasına düştü. Topu takip eden Donk, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
35' Denizlispor gole çok yaklaştı! Sagal'ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle baş başa kalan Recep Niyaz'ın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
30' Denizlispor'da Rodallega, Marcao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
17' Sağ kanattan Linnes'in savunmadan seken topu ceza sahası sağ çaprazda önünde bulan Feghouli2nin yerden şutunda top uzak kale direğine çarpıp ağlarla buluştu.
12' Galatasaray, Denizlispor yarı sahasında baskı kurdu ve rakibini çıkartmıyor.
9' Galatasaray öne geçti! Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Belhanda topu ceza sahasının içerisine çevirdi. Uygun durumda olan Emre Akbaba, topu ağlara gönderdi.
7' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Rodallega'nın şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.
6' Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Sacko'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Taylan Antalyali
4' Savunmadan seken topu ceza yayında önünde bulan Babel'in dönerek yaptığı vuruşta yan yandan dışarı çıktı.
3' Galatasaray maça etkili başladı! Galatasaray, sağ kanattan Feghouli ile sürekli rakip kaleyi zorluyor.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!