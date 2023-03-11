Galatasaray, depremzedeler için özel formayla sahada olacak

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için özel formayla sahaya çıkacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak 'Birlikte 1905' formasıyla çıkacak" denildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.