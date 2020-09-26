Galatasaray, derbi için kampa girdi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile birlikte antrenmanı tesislere gelerek takip etti ve Fatih Terim'e ve takıma başarı dileklerinde bulundu.

Galatasaray, antrenmanın ardından yarınki karşılaşma için kampa girdi.