Galatasaray derbi için yola çıktı!!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde dün Türk Telekom Stadyumu'nda son antrenmanını taraftarlara açık olarak gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, çalışmalarını tamamlamıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa giren sarı-kırmızılı kafile derbi için tesislerden ayrıldı. Tesislerde takımı uğurlamak için çok sayıda taraftarlar geldi. Taraftarlar meşale yakarak, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

