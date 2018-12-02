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Galatasaray derbi için yola çıktı!!

Galatasaray derbi için yola çıktı!!
Galatasaray derbi için yola çıktı!!

Galatasaray, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi için yola çıktı.

Galatasaray derbi için yola çıktı - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde dün Türk Telekom Stadyumu'nda son antrenmanını taraftarlara açık olarak gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, çalışmalarını tamamlamıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa giren sarı-kırmızılı kafile derbi için tesislerden ayrıldı. Tesislerde takımı uğurlamak için çok sayıda taraftarlar geldi. Taraftarlar meşale yakarak, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın
 

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