Galatasaray derbi öncesi hata yapmadı!

3. dakikada Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gomis, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

12. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içi sağ tarafındaki Cicaldau ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Emre Mor'un çektiği sert şutu kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cicaldau'nun vuruşu sağ kale direğine çarparak auta gitti.

69. dakikada Adnan Uğur'un ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut direğe çarpıp dışarı gitti.

73. dakikada Balkovec'in penaltı noktası yakınlarından şutunda top Muslera'dan sekti. Dönen meşin yuvarlağa sol çaprazda direk yanından kafayla dokunan Luckassen'in vuruşunda Muslera yine başarılı oldu. Tekrar topun sahibi olan Luckassen'in içeriye çevirdiği top van Aanholt'a çarparak kornere gitti.

74. dakikada hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledikten sonra topun van Aanholt'un eline çarptığı gerekçesiyle penaltı karar verdi.

75. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Pesic'in vuruşunda kaleci Muslera sol tarafına gelen topu çeldi. Ardından savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

77. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Muslera topu kolunun altından kaçırdı. Kaleye giden meşin yuvarlağı Muslera, son anda çizgi üzerinde yakaladı.

83. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayı gerisinde topun sahibi olan Berkan Kutlu'nun vuruşunu kaleci Viviano kornere çeldi.

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Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Fernando Muslera, Ömer Bayram, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı (Erick Pulgar dk. 64), Ryan Babel, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau (Barış Alper Yılmaz dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Emre Kılınç dk. 35), Bafetimbi Gomis (Halil Dervişoğlu dk. 90+4 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Inaki Pena, Alpaslan Öztürk, Semih Kaya, Olimpiu Morutan, Arda Turan

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Salih Dursun (Caner Erkin dk. 46), Davide Biraschi, Derrick Luckassen, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Emre Mor, Kristijan Bistrovic (Levent Mercan dk. 62), Abdoulaye Toure (Yann Karamoh dk. 46), Jimmy Durmaz (Adnan Uğur dk. 62), Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Samed Onur, Yannis Salibur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bafetimbi Gomis (dk. 4 pen.), Ryan Babel (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Nelsson (Galatasaray), Salih Dursun, Derrick Luckassen (Fatih Karagümrük)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

