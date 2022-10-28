Galatasaray derbi öncesi moral buldu!

Maçtan Dakikalar

17. dakikada Sergio Oliveira'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan dönen topa Milot Rashica'nın ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Emiliano Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Mauro Icardi'nin indirdiği topu alan Dries Mertens'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emiliano Viviano'da kaldı.

25. dakikada sağ kanattan gelen Milot Rashica'nın pasında topu alan Dries Mertens'in ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

30. dakikada sağ kanatta Adnan Uğur'un Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek, Adnan'a sarı kart verdi. Maçın 33. dakikasında VAR'da pozisyonu izleyen Şimşek, kararını değiştirdi ve Adnan Uğur'a direkt kırmızı kart gösterdi.

37. dakikada Leo Dubois'in sağ kanattan ortasında ön direkte Dries Mertens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

44. dakikada kaleci Fernando Muslera'nın önde olduğunu gören Fabio Borini'nin orta sahadan vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Sergio Oliveira'nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emiliano Viviano'da kaldı.

47. dakikada Dubois'nın pasında ceza sahası içine giren Mertens arka direkteki Icardi'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Oliveira'nın kullandığı korner atışında Nelsson kafayı vurdu. Viviano 2 hamlede topu kontrol etmek isterken son olarak Emin'in müdahalesinde meşin yuvarlak filelere gitti ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'da pozisyonu tekrar izledi ve faul kararı vererek golü iptal etti.

56. dakikada Biraschi'nin kullandığı taç atışında ön direkte topu kontrol eden Borini dönerek sert vurdu ancak top yandan auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica uzaktan sert vurdu ancak top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada Oliveira'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rashica, arka direğe ortaladı. Bu noktada Emre Taşdemir kafa vuruşunu yaparak topu filelere yolladı. 0-1

65. dakikada Karagümrük kendi yarı alanından çıkarken Dresevic'in kaptırdığı topta Mertens arka direğe ortaladı. Bu noktada Rachica sert vurdu ancak Viviano topu kornere gönderdi.

83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dubois, penaltı noktası üzerindeki Mata'ya yerden kesti. Bu pozisyonda Viviano iyi yer tutarak topu kornere göndermeyi başardı.

85. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Juan Mata gelişine vurdu ancak top Dresevic'ten döndü. Meşin yuvarlak yeniden Mata'nın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelere gönderdi. 0-2



------------------------

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Steven Caulker, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Nicholas dk. 81 ?), Adnan Uğur, Shukurov, Jean Kouassi (Salih Dursun dk. 61), Fabio Borini, Mbaye Diagne

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Colley, Burak Bekaroğlu, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Lucas Torreira (Berkan dk. 89 ?), Sergio Oliveira, Milot Rashica (Yunus dk. 84 ?), Dries Mertens (Mata dk. 75), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Mauro Icardi (Gomis dk. 84 ?)

Yedekler: Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Emre Taşdemir (dk. 60), Juan Mata (dk. 85) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Adnan Uğur (dk. 33) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Fabio Borini, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.