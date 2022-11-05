Galatasaray derbide Beşiktaş'ı Icardi ile yıktı!

GALATASARAY 2- 1 BEŞİKTAŞ
Maçtan dakikalar
18. dakikada sağ taraftan Rashica'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Barış Alper kafayla indirdi. Icardi'nin
gelişine yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
28. dakikada Gedson Fernandes, kullandığı serbest vuruşta ortasını içeri yaptı. Arka direkte Saiss'in kafayla indirdiği topa kale önünde Cenk'in yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
34. dakikada Oliveira, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta yerden pasını aktardı. Ön direkte Mertens'in topukla yaptığı vuruşta kaleci Mert, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu sarı-kırmızılı futbolcular kaleye göndermek isterken Beşiktaş savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.
59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
67. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mertens'in plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Mertens'in kale önüne aktardığı pasta Icardi dokunuşunu yaptı. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topa Abdulkerim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
75. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem'in ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası içine girerek kaleye dikine sokulup yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dubois dk. 80 ?), Torreira (Emin Bayram dk. 90+2 ?), Oliveira (Midtsjo dk. 90+2 ?), Barış Alper Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 64), Rashica, Mertens (Berkan Kutlu dk. 80 ?), Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Mata, Yunus Akgün, Gomis, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Tayfur Bingöl dk. 40), Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş (Necip Uysal dk. 70), Fernandes, Souza, Salih Uçan (Redmond dk. 64), N'koudou (Muleka dk. 64), Cenk Tosun, Weghorst
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Wellinton, Dele Alli, Atiba, Kerem Atakan Kesgin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Icardi (dk. 18 ve 59) (Galatasaray), Cenk Tosun (dk. 28) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mertens, Oliveira, Torreira (Galatasaray) Souza, Redmond, Necip Uysal, Tayfur Bingöl (Beşiktaş)
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.