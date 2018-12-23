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Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi devirdi

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi devirdi
Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 12. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe Beko’yu 84-74 mağlup etti ve ezeli rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi devirdi - Tıkla İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 12. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sarı kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede, ezeli rakibini 84-74 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı
Galatasaray: Webster 13, Harrisonx 28, Arapovic 7, Hayes 11, Can 6, Caner Erdeniz, Erol Can, Auguste 8, Göksenin 11
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
Fenerbahçe Beko: Melih 5, Kalinic 10, Sloukas 8, Guduric 11, Vesely 23, Sinan 2, Ali Muhammed 6, Ahmet 2, Lauvergne 7
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 25-16 (Galatasaray lehine)
Devre: 43-38 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 59-52 (Galatasaray lehine)  

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