Galatasaray Devler Ligi'ne havlu attı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. İlk maçta da rakibine 5-1 mağlup olan Aslan Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etti.

Bu sonucun ardından PSV, üçüncü ön eleme turuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek. İlk maçlar 5 Ağustos rövanş müsabakaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Gol Mbaye Diagne'den

İSTANBUL (İHA) - Galatasaray'ın PSV ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşındaki karşılaşmada sarı-kırmızılıların tek golünü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılıların tek golünü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne attı. Müsabakanın 84. dakikasında sol kanattan Emre Taşdemir'in ön direğe ortasında röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Müsabakaya yedeklerde başlayan 29 yaşındaki futbolcu 46. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna dahil oldu.

Maçtan Dakikalar

26. dakikada sol çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo vuruşunu yaparken savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Madueke'nin sert şutunda Marcao'ya da çarpan top ağlara gitti. 0-1

46. dakikasında ceza yayı sol çaprazı yakınlarında topla buluşan Babel'in sert şutu üstten auta gitti.

58. dakikada van Ginkel ceza yayı üzerinde rakibini çalımladıktan sonra pasını Zahavi'ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

59. dakikada Götze'nin sağ kanattan altıpasın sağ çaprazına yaptığı ortaya hareketlenen van Ginkel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

74. dakikada Boscagli, ceza yayı üzerinde Diagne'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

75. dakikada kırmızı kart sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın şutu kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

84. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan son çizgiye inerek ön direğe yaptığı ortada Diagne'nin röveşata vuruşu direk dibinden ağlara gitti. 1-2

Stat: Fatih Terim Stadı

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Atalay Babacan dk. 75), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Emre Taşdemir dk. 66), Barış Alper Yılmaz (Ryan Babel dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Arda Turan dk. 67), Mustafa Muhammed (Mbaye Diagne dk. 46)

Yedekler: Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Valentine Ozornwafor, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Fatih Terim

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Jordan Teze 90+1 ?), Van Ginkel (Davy Pröpper dk. 69), Madueke (Mauro Junior dk. 69), Zahavi (Nick Viergever dk. 75), Gakpo (Bruma dk. 90+1 ?)

Yedekler: Vincent Müller, Yvon Mvogo, Armando Obispo, Fredrik Oppegard, Fode Fofana, Yorbe Vertessen

Teknik Direktör: Roger Schmidt

Goller: Madueke (dk. 37), van Ginkel (dk. 59) (PSV Eindhoven), Diagne (dk. 84) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Boscagli (dk. 74) (PSV Eindhoven)

Sarı kart: Aytaç Kara (Galatasaray)

Uygar Aydın - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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