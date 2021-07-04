Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Galatasaray, yeni sezon öncesi iç transferlerini de devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'nın kontratını 2023'e kadar uzattı. 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Akbaba, sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte belki sakatlıklar oldu sıkıntılar oldu ama umarım ki önümüzdeki 2 yıl hem kazasız belasız benim için ve takım arkadaşlarım için çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla kupalarla süslendiririz. Takım arkadaşlarımı da onlarla çalışmayı da özledim. Hocalarımızla çalışmalarımızı yapıp PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.