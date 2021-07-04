İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı
Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren futbolcusu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Emre Akbaba, "Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum" dedi.

Galatasaray Emre Akbaba’nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı - Tıkla İzle

Galatasaray, yeni sezon öncesi iç transferlerini de devam ettiriyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'nın kontratını 2023'e kadar uzattı. 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Akbaba, sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte belki sakatlıklar oldu sıkıntılar oldu ama umarım ki önümüzdeki 2 yıl hem kazasız belasız benim için ve takım arkadaşlarım için çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla kupalarla süslendiririz. Takım arkadaşlarımı da onlarla çalışmayı da özledim. Hocalarımızla çalışmalarımızı yapıp PSV Eindhoven maçına hazırlanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.