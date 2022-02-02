İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray, Erick Pulgar'ı kiraladıklarını açıkladı

Galatasaray, Erick Pulgar'ı kiraladıklarını açıkladı
Galatasaray, Erick Pulgar'ı kiraladıklarını açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erick Pulgar’ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

Defansif orta saha bölgesinde bir eksiklerinin olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Başkan Elmas, "Şilili milli oyuncu Erick Pulgar ile anlaştık. Pulgar deneyimli, Fiorentina'da çok başarılı bir şekilde forma giymiş bir oyuncu. Onu da uzun gelişmeler sonucunda ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Milli maçtan sonra gelip buraya resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Bolivaya'daydı, oradan buraya gelmesini bekliyoruz. O da hemen hazır. Takımımıza katkı verecek bir oyuncu" şeklinde konuştu.

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