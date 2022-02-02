Galatasaray, Erick Pulgar'ı kiraladıklarını açıkladı

Defansif orta saha bölgesinde bir eksiklerinin olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Başkan Elmas, "Şilili milli oyuncu Erick Pulgar ile anlaştık. Pulgar deneyimli, Fiorentina'da çok başarılı bir şekilde forma giymiş bir oyuncu. Onu da uzun gelişmeler sonucunda ücretsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Milli maçtan sonra gelip buraya resmi imzaların atılmasını bekliyoruz. Bolivaya'daydı, oradan buraya gelmesini bekliyoruz. O da hemen hazır. Takımımıza katkı verecek bir oyuncu" şeklinde konuştu.