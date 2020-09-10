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Galatasaray erkek basketbol takımında korona virüs vakası

Galatasaray erkek basketbol takımında korona virüs vakası
Galatasaray erkek basketbol takımında korona virüs vakası

Galatasaray, erkek basketbol takımında bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole edilmiş şekilde İstanbul'a gönderilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte iki oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a geri dönmüştür" denildi.

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