Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu

Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti. İlk maçı İtalya'da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2'lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kupaya ise İtalyan takımı Trentino İtas ulaştı.

Mücadele sonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı oyuncuları ayakta alkışladı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Helio Ormonde, Benone Visan

Galatasaray: Selçuk, Oleg, Oliver, William, Yasin, Emin, Roland, Doğukan, Muzaffer, Melih, Can

Trentino İtas: Joseph, Maarten, Gabriele, Luca, Simone, Jenia, Davide, Uros, Lorenzo, Nicola, Oreste

Setler: 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15

Süre: 120 dakika (26, 30, 27, 26, 11)

Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Uygar Aydın

