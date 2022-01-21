Galatasaray eski Başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşındaki hayatını kaybetti. Beyazıt, sarı-kırmızılılarda 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapmıştı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.



TFF'den Selahattin Beyazıt için taziye mesajı

TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulüpte 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Selahattin Beyazıt'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.