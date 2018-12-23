Galatasaray evinde 4 golle kazandı | Galatasaray - Sivasspor kaç kaç?

Galatasaray - Sivasspor... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-2'lik skorla Galatasaray kazandı. Sarı - Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Eren, Feghouli ve Onyekuru(2) kaydetti. Sivasspor'un golleri ise Robinho'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray'ın Eren'in penaltı golü öncesi kazandığı penaltı VAR kararının ardından verildi. Sarı - Kırmızılılar'ın Onyekuru ile bulduğu 3. gol ise önce ofsayt nedeniyle iptal edildi ardından VAR kararı ile gol geçerli sayıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 29'a yükseltti. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Galatasaray'da Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Sivasspor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da son dakikada Serdar Aziz şoku yaşandı. Milli futbolcu, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Sivas maçı kadrosundan çıkarıldı. Serdar'ın mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle çıkartıldığını ifade edildi.

Belhanda ligde 4 hafta sonra sahalara asistle döndü

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sakatlığını atlattı ve ligde 4 hafta sonra sahalara Sivasspor maçı ile döndü. Belhanda, Onyekuru'nun golünde asist de yaptı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 17 Kasım'da Fas'ın evinde Kamerun'la oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Younes Belhanda, sakatlığını atlattı. Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Belhanda, ligin 17. haftasında oynanan Sivasspor maçına 11 başladı. Faslı futbolcu ligde en son 12. haftada deplasmandaki Kayserispor maçında oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 4 hafta sonra formasına kavuşmuş oldu.

Yıldız futbolcu, 69. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asist yaptı. Belhanda 87. dakikada yerini Donk'a bıraktı.

Halil Umut Meler, iki kez VAR'a başvurdu

Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, sarı-kırmızılıların 18. dakikada kazandığı penaltı ve 51. dakikada attığı golde VAR sisteminden yararlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında hakem Halil Umut Meler iki kez VAR sistemini kullandı. 18. dakikasındaki pozisyonda Uğur Çiftçi'nin Belhanda'ya yaptığı hareket sonrasında Meler pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına geçen Eren Derdiyok meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

51. dakikada da Fernando ara pasına hareketlenen Henry Onyekuru ceza sahası içinde topla buluşup, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyona ilk önce ofsayt veren Halil Umut Meler, VAR hakemlerinden pozisyonu dinledi ve daha sonra golü verdi.

Eren Derdiyok bu sezon 10. golünü attı

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok, Sivasspor karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 7., toplamda da 10. golünü attı. Ligde son 3 maçtır rakip fileleri havalandıran, Eren ayrıca son iki golünü de penaltıdan kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın evinde oynadığı DG Sivasspor maçında sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok sahneye çıktı. Müsabakanın 20. dakikasında kazanılan penaltının başına geçen Eren'in kaleci Tolgahan Acar'ın ters köşesinden yuvarlağı ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de üst üste 3. toplamda 7. golünü kaydetti. Bu sezon 18 resmi müsabakaya çıkan Eren Derdiyok, ligde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve TFF Süper Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 10 gol atmayı başardı.

Mücadeleye 11 başlayan Eren, 76. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.

Henry Onyekuru'dan iki gol

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Sivasspor karşısında attığı 2 golle bu sezon 6. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Galatasaray, evinde DG Sivasspor'u mağlup ederken, sarı-kırmızılıların başarılı kanat oyuncusu Henry Onyekuru galibiyeti getiren golleri kaydetti. Nijeryalı futbolcu 51 ve 69. dakikalarda attığı gollerle bu sezonki 6. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kayserispor deplasmanında iki gol atmıştı.

Onyekuru, ligde 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 olmak üzere 2018-2018 sezonunda toplam 20 resmi müsabakada görev aldı.

Sofiane Feghouli ligdeki ilk golünü attı

Galatasaray'ın Cezeyirli futbolcu Sofiane Feghouli, bu sezon ligdeki ilk golünü Sivasspor'a karşı kaydetti.

Bu sezon ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında kaydeden Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonki ikinci golünü ligde Sivasspor'a attı. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Sivas ile mücadele eden sarı-kırmızılılarda 30. dakikada Ndiaye ara pasıyla altıpasın hemen sağından topu alan Feghouli, meşin yuvarlak ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü attı. Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu 90 dakika forma giydi.

Bu sezon 13 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, iki gol atmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada savunmadan önce Eren uçarak kafayı vurmak istedi ancak top kaleye paralel şekilde gitti.

9. dakikada Douglas, orta sahada kaptığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar gelip müsait pozisyondaki Robinho'yu gördü. Brezilyalı futbolcu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada soldan Onyekuru'nun ceza sahasına yaptığı ortada Uğur Çiftçi'nin Belhanda'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da izleyerek penaltı kararı verdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Eren Derdiyok, topu ve kaleci Tolgahan'ı ters köşelere göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Nagatomo'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

30. dakikada kazanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Ndiaye'de kadı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Feghouli düzeltip çok sert vurdu takımını öne geçirdi. 2-1

41. dakikada Douglas, sağ kanattan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önündeki Robinho'ya pasını aktardı. Yıldız futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 2-2

45+4. dakikada topla hareketlenen Ndiaye, ceza sahası içindeki Onyekuru'yu gördü. Bu futbolcunun rakibinden sıyrılıp çektiği şutta son anda Douglas müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Fernando'nun orta sahadan attığı ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Tolgahan'dan önce topa dokunarak takımını tekrar öne geçirdi. 3-2

65. dakikada Sivasspor çok etkili geldi. Douglas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın vuruşunda Muslera kalesinden zamanında çıkarak gole engel oldu.

69. dakikada Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Belhanda kayarak içeri kesti, Eren Derdiyok'un ıska geçtiği topa Onyekuru sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 4-2

74. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı kornere ceza sahası içinde Eren Derdiyok kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top ardından çizgiye düştü, kaleci Tolgahan son anda topu uzaklaştırdı.

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Mustafa dk. 90+5 ?), Onyekurux, Belhanda (Donk dk. 87 ?), Eren (Rodrigues dk. 75)

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Linnes, Ömer, Muğdat

Teknik Sorumlular: Levent Şahin - Ümit Davala

DG Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan Arslan, Ndinga (Kone dk. 77), Torje (Rybalka dk. 70), Robinho, Emre (Erdoğan dk. 89 ?), Muhammed

Yedekler: Ali Şaşal, Medjani, Mert, Papp, Aydın, Ziya, Cyriac

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Robinho (dk. 9 ve dk. 41) (DG Sivasspor), Eren (dk. 20), Feghouli (dk. 30), Onyekuru (dk. 51 ve dk. 69) (Galatasaray Sarı kartlar: Uğur, Braz (DG Sivasspor), Mariano, Fernando (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort