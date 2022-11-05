Galatasaray evinde Beşiktaş'a 6 maçtır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile mücadele etti. Nef Stadyumu'nda oynanan derbiden 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar evinde rakibine karşı yenilmezliğini de sürdürdü. Beşiktaş'a karşı sahasında son olarak 27 Şubat 2017'de oynanan karşılaşmada 1-0'lık skorla yenilen Aslan daha sonra oynadığı 6 derbide 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Oğuzhan Ort



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