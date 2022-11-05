İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray evinde Beşiktaş'a 6 maçtır yenilmiyor

Galatasaray evinde Beşiktaş'a 6 maçtır yenilmiyor
Galatasaray evinde Beşiktaş'a 6 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Beşiktaş’ı mağlup etmesiyle ezeli rakibine karşı evindeki yenilmezliğini 6 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile mücadele etti. Nef Stadyumu'nda oynanan derbiden 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar evinde rakibine karşı yenilmezliğini de sürdürdü. Beşiktaş'a karşı sahasında son olarak 27 Şubat 2017'de oynanan karşılaşmada 1-0'lık skorla yenilen Aslan daha sonra oynadığı 6 derbide 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Oğuzhan Ort
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.