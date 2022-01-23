Galatasaray evinde dev maçta Trabzonspor'a mağlup oldu

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

15. dakikada Boey'in kullandığı taç atışında topu alan Halil 2 rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Uğurcan topa hakim oldu.

29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını verdiği sırada Denswil tarafından düşürüldü. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cicaldau, meşin yuvarlağı kalecinin ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

39. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Berkan Kutlu'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpan top direkt kaleye yöneldi. Kontrpiyede kalan Uğurcan buna karşın son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

45'Dev maçta ilk yarı sona erdi

46'Karşılaşmada ikinci yarı hakemin düdüğüyle başladı.

52' Dorukhan'ın gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Cornelius'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.

56' Bakasetas'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Nelsson'un müdahalesiyle top kornere gitti.

58' Visca ile yaşadığı gerginlik sonrası Marcao sarı kart gördü.Sarı Kart - Marcão

66' Visca'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Bruno Peres'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

80' Nwakaeme'nin ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

80' Oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Fatih Öztürk sarı kart gördü.Sarı Kart - Fatih Öztürk

82' Feghouli sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

84' GOL! Bakasetas, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Bruno Peres'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topa ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Anastasios Bakasetas

86' Ceza sahasının solunda topla buluşan Babel'in yaptığı vuruşta Uğurcan parmaklarının ucuyla topu ağlara gitmesine izin vermedi.

88' Sacha Boey yerini Yedlin'e bıraktı.Sacha Boey - DeAndre Yedlin

89' Kerem ceza sahasının solundan şansını denedi. Top farklı şekilde dışarı çıktı.

90' GOL! Visca, Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Taylan'ın ceza yayının gerisindeki hatasında topu kapan Visca, ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı. Visca'nın şık vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Edin Visca

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Galatasaray'ın ilk 11'i: "Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil"



Trabzonspor'un ilk 11'i: "Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius"