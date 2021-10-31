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Galatasaray evinde hata yapmadı

Galatasaray evinde hata yapmadı
Galatasaray evinde hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray - Gaziantep FK maçından kareler - Foto Galeri

Maçtan dakikalar ( İlk yarı) 

7. dakikada Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
11. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau'nun çalımlarla ilerledikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.
21. dakikada soldan Kerem'in pasında ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarından Morutan'ın gelişine vuruşu auta çıktı.
45. dakikada Muhammet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dicko'nun şutunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.
45+3. dakikada Barış Alper'in ortasında ceza sahasında Gaziantep FK savunmasından dönen topu alan Morutan'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Marcao'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli'nin vuruşunda topu kaleci Günay kontrol etti.
66. dakikada Muhammet'in kafayla indirdiği topu ceza sahası içinde alan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
73. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu alan Kerem'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Nef
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 87 ?), Berkan Kutlu, Cicaldau, Olimpiu Morutan (Taylan Antalyalı dk. 74), Kerem Aktürkoğlu (Mustafa Muhammed dk. 82 ?), Barış Alper Yılmaz (Sofiane Feghouli dk. 46), Halil Dervişoğlu (Emre Kılınç dk. 75)
Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Christian Luyindama, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan (Kitsou dk. 67), Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel (Recep Niyaz dk. 67), Maxim (Figueiredo dk. 77), Dicko (Furkan Soyalp dk. 77), Muhammet
Yedekler: Mustafa, Ulaş, Halil, Messaoudi, Mirza, Cenk
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Morutan (dk. 45+3), Kerem (dk. 73) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Maxim, Ertuğrul, Furkan (Gaziantep FK), Nelsson (Galatasaray)

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

  

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