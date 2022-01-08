Galatasaray evinde kayıp!

MAÇTAN DAKİKALAR

11' Ttopla buluşan Flavio, soldan bindiren Sergio'yu gördü. Soldan son çizgiye inen bu futbolcu penaltı noktası üzerindeki Suleymanov'a çıkardı. Suleymanov'un bekletmeden vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti. 0-1

34' Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde iyi yükselen Halil kafayı vurdu ancak Okan son anda gole engel oldu. Dönen topu savunma bir kez daha kornere yolladı.

44' Sol kanatta topla buluşan Morutan rakibinden sıyrılıp arka direğe ortaladı. Bu noktada topla buluşan Emre Kılınç, direkt kaleye göndermek istedi ancak istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

55' Sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top arka direkte Cicaldau'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58' Babel'in soldan yaptığı ortada Cicaldau'nun kafası Okan'dan dönerken Morutan kafayla tamamlamak istedi. Bir kez daha Okan'dan dönen topa bu kez Halil vurdu ancak Okan üst üste 3 pozisyonda gole izin vermedi.

72' Sağ kanatta topla buluşan Boey'in ceza sahasına yaptığı ortada Morutan gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

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Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan (Luyindama dk. 18), Nelsson, Ömer, Berkan (Aytaç dk. 46), Cicaldau (Barış Alper dk. 73), Emre Kılınç (Oğulcan dk. 46), Morutan, Babel, Halil (Arda Turan dk. 62)

Yedekler: Jankat, Yedlin, Assunçao, Atalay, Bartuğ

Teknik Direktör: Fatih Terim

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Pelupessy, Suleymanov (Douglas dk. 87 ?), Serginho (Diabate dk. 75), Zeki, Flavio, Balde (Umut Nayir dk. 62)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Champness, Furkan, Çekdar, Fatih Yılmaz, Caner

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Suleymanov (dk. 11) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Aytaç, Nelsson (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu