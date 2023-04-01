Galatasaray evinde üst üste 9. maçını kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. galibiyetini kazandı. Cimbom ayrıca sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Oğuzhan Ort

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