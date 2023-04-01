İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray evinde üst üste 9. maçını kazandı

Galatasaray evinde üst üste 9. maçını kazandı
Galatasaray evinde üst üste 9. maçını kazandı

Galatasaray, Adana Demirspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. galibiyetini kazandı. Cimbom ayrıca sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Oğuzhan Ort

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.