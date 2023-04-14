Galatasaray evindeki yenilmezliğini 13 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligde sahasındaki yenilmezliğini de sürdürdü ve 13'e çıkardı. Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'de bu sezon evinde 14. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken, 1 kez de kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.

Oğuzhan Ort

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