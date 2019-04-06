Galatasaray - EY Malatyaspor maçı CANLI İZLE| GS Malatya maçı kaç kaç?

Galatasaray 0 - 0 EY Malatyaspor

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

2' Sofiane Feghouli'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Mariano'nun ortasını Arturo Mina uzaklaştırıyor.

6'Linnes'in soldan ortasında Feghouli arka direkte topa yetişemedi. Aut.

11' Belhanda köşe vuruşunu kullandı, hava topu mücadelesinde Feghouli'nin faul yaptığını işaret etti hakem.

13' Mariano'nun sağdan ortasında Diagne kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

16' Adem Büyük'e sert giren Mariano sarı kart gördü.

20' Aleksic'in sağdan ortasında Marcao kafayla karşıladı topu.

23' Emre Akbaba'nın ortasında Diagne ön direğe gelip sol ayağının dışıyla dokundu topa. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

25' Ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda kaleye giden top Mina'ya çarptı ve dışarı çıktı.

26' Emre sağdan köşe vuruşu kullandı, ters tarafa açılan topu Donk son anda taca yolladı.

29' Linnes'in soldan sağ ayağıyla ortasında top arka direkteki Feghouli'ye gelirken Mina son anda dokundu. Korner.

30' Emre sağdan köşe vuruşu kullandı, savunmadan dönen topu ceza alanı sağına alıp içeri yolladı. Farnolle kesti topu bu kez.

31' Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi! Donald'ın pasında Adem sol çaprazdan vurdu, top Muslera'da kaldı.

32' Bu kez Galatasaray etkili geldi. Onyekuru'nun pasında Diagne ceza alanı sol çaprazından kaleyi denedi. Top farklı şekilde dışarı gitti.

33' Mariano'nun sağda yerden ortasında Diagne gelişine vurdu, top dışarı gitti.

34' Galatasaray gole yaklaştı! Belhanda'nın pasında Onyekuru ceza alanında topu kontrol edip köşeye plase yolladı. Farnolle parmaklarının ucuyla topu kornere yolladı.

36' Soldan ceza alanına giren ve sıfıra inen Linnes son anda topu çevirdi, Feghouli gelişine sol ayağıyla sert vurdu ve topu ağlara yolladı.

38' Feghouli'nin attığı gol, öncesinde ofsayt olduğu için VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Maç 0-0



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Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

EVKUR Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Donald, Bülent, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara.

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, cezalı futbolcular Luyindama ve Ndiaye'nin yerine 11'de Ryan Donk ile Emre Akbaba'ya görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Lige verilen aranın ardından Malatya ekibini konuk edecek sarı-kırmızılıların 11'i de belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, savunmada cezalı Luyindama'nın yerine Ryan Donk'a şans verirken, orta dahada da Badou Ndiaye'nin yokluğunda Emre Akbaba'yı görevlendirdi. Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne 11'i ile çıkacak.

Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus ve Muğdat bekleyecek.

Didier Drogba Türk Telekom Stadyumu'nda

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı Türk Telekom Stadyumu'nda izleyecek. Müsabaka öncesinde Drogba'ya Başkan Mustafa Cengiz tarafından plaket verilecek.

Galatasaray'da futbol oynamış dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba tekrar Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine basacak. Drogba sarı-kırmızılıların Süper Lig'de bugün oynayacağı maçı yerinden takip edecek. Yıldız isme karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından plaket takdim edilecek.

1 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşadı

Kariyeri boyunca gösterdiği performans ile dünya futbolunda iz bırakan Didier Drogba, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2012-2013 sezonunda lig, 2013-2014 sezonunda ise Türkiye Kupası'nı kazandı. Drogba sarı-kırmızı forma ile ligde 53 maçta 20 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

2012 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Yıldız futbolcu Premier Lig'de Chelsea forması ile 254 maçta sahaya çıktı ve 4 Premier Lig şampiyonluğu, 4 FA Cup zaferi yaşadı. Drogba, 2011-2012 sezonunda Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken, iki kez de Premier Lig gol kralı oldu. 2013 yılında Golden Foot ödülüne de layık görülen Didier Drogba, futbol dışında önemli sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı. Ülkesindeki iç savaşın sona erdirilmesi ve gelir adaletsizliği konularında sorumluluk alan Drogba'ya 2007 yılında Birleşmiş Milletler Gelişim Programı tarafından 'İyi niyet elçisi' unvanı verilmişti.

Galatasaray ile E. Yeni Malatyaspor ligde 4. randevuda

Galatasaray, yarın oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor ile Spor Toto Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda Malatya ekibinin 2'ye 1 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 26 haftada sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 52 puanla ikinci sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

4. randevu

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, Malatya temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bu müsabakalarda Aslan'ın 3 golüne Malatya ekibi 4 golle karşılık verdi.

Bu sezon 2 kez karşılaştılar

İki takım bu sezon 1 kez Süper Lig, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Malatya'da oynanan ligin ilk yarısındaki maçı Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı. Geçtiğimiz salı günü Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbul'daki karşılaşma ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Aslan evinde 32 maçtır geçit vermiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Cimbom 12 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 12 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile berabere kaldı.

Ndiaye ile Luyindama cezalı

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Bursaspor maçında gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düşen Badou Ndiaye ile Christian Luyindama, Malatya ekibine karşı oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Marcao, Linnes, Emre Taşdemir ve Henry Onyekuru maçta sarı kart görmesi halinde 28. haftada deplasmandaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Bülent Birincioğu görev alacak. Ankara bölgesi hakemi olan Uğurlu daha önce 8 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 8 maçta sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Oğuzhan Ort

Konuk takım Malatya'da da eksikler var

Galatasaray ile oynanan kupa maçında ayak parmağı kırılan defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ın katılmadığı çalışmada taktik çift kale maç yapan Malatya ekibi, maç saatini beklemeye başladı. Mustafa Akbaş'ın yarın Galatasaray karşısında oynayamayacağı, yerine Robin Yalçın'ın savunmada görev alacağı belirtildi.

Başakşehir Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda futbolcularına maçla ilgili uyarılarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut'un, yarınki 90 dakikanın kupa maçından daha zorlu geçeceğini söylediği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un yarın saat 19.00'da oynanacak Galatasaray karşılaşmasına Farnolle, Chabake, Mina, Robin, Bülent, Donald, Murat, Guilherme, Aleksic, Adem ve Kamara on biriyle çıkması bekleniyor.

Malatya ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Donald ve Adem'in kaydettiği gollerle 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ise 0-0 berabere kaldı.

Mehmet Türel

Galatasaray Malatyaspor nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Malatyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele Az Tv İdman Tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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