İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçı Canlı Anlatım!

Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçı Canlı Anlatım!
Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçı Canlı Anlatım!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

GALATASARAY  2- 0 KARAGÜMRÜK

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve maç başladı

2' Kerem ceza sahasında Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem hiç tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.

4' GOL! Gomis, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Gomis yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Bafétimbi Gomis

12' GOL! Babel skoru 2-0'a getirdi. Sağ kanattan içeri sokulan Babel pasını ceza sahasının sağındaki Cicaldau'ya aktarıp kale önüne koşusunu sürdürdü. Cicaldau'nun pasında penaltı noktasında topla buluşan Babel'in vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Ryan Babel

26' Şık çalımlarla süratli bir şekilde sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, vuruşunu yapmadan savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

-----------

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec, Biglia, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.