Galatasaray - Fatih Karagümrük Maçı Canlı Anlatım!

GALATASARAY 2- 0 KARAGÜMRÜK
CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve maç başladı
2' Kerem ceza sahasında Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem hiç tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.
4' GOL! Gomis, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Gomis yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Bafétimbi Gomis
12' GOL! Babel skoru 2-0'a getirdi. Sağ kanattan içeri sokulan Babel pasını ceza sahasının sağındaki Cicaldau'ya aktarıp kale önüne koşusunu sürdürdü. Cicaldau'nun pasında penaltı noktasında topla buluşan Babel'in vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Ryan Babel
26' Şık çalımlarla süratli bir şekilde sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, vuruşunu yapmadan savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
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İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec, Biglia, Toure, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.