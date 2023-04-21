Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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